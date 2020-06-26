Тюмень, , 17:03 — REGNUM Тюменский депутат предложил начальнику местной полиции зачистить город от инвалидов и попрошаек на автодорогах города. Об этом сообщает Znak.com.

Депутат гордумы Тюмени Александр Захаров 26 июня на заседании муниципального парламента заявил, что с поля зрения на автомобильных дорогах областной столицы нужно убрать инвалидов и нищих, портящих имидж города с высоким рейтингом благоустройства.

«К руководителю полиции у меня просьба. Несколько лет, как начинается лето, — начинаются наши инвалиды, побирушки, нищие на проезжей части. Некрасиво. В хорошем городе, где рейтинг благоустройства. На проезжей части между рядами машин понятно, кто собирает деньги, понятно, что за группировка. Можем мы навести порядок? Можем. Если бы сюда приехал президент на два дня — всё было бы чисто», — заявил Александр Захаров.

В социальных сетях высказывание городского парламентария обсуждают активно и бурно. Одни интернет-пользователи обвиняют Александра Захарова в «обыкновенном фашизме». Другие поддерживают депутата, говоря, что вырванная из контекста фраза не отражает истинную суть высказывания парламентария, который призывает бороться с мафией просящих милостыню людей, которые на тюменских автострадах во время пробок или перед светофорами появляются ниоткуда, угрожая безопасности движения.