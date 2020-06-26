Тюмень, 26 июня 2020, 17:03 — REGNUM Тюменский депутат предложил начальнику местной полиции зачистить город от инвалидов и попрошаек на автодорогах города. Об этом сообщает Znak.com.
Депутат гордумы Тюмени Александр Захаров 26 июня на заседании муниципального парламента заявил, что с поля зрения на автомобильных дорогах областной столицы нужно убрать инвалидов и нищих, портящих имидж города с высоким рейтингом благоустройства.
В социальных сетях высказывание городского парламентария обсуждают активно и бурно. Одни интернет-пользователи обвиняют Александра Захарова в «обыкновенном фашизме». Другие поддерживают депутата, говоря, что вырванная из контекста фраза не отражает истинную суть высказывания парламентария, который призывает бороться с мафией просящих милостыню людей, которые на тюменских автострадах во время пробок или перед светофорами появляются ниоткуда, угрожая безопасности движения.