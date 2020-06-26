Саратов, , 17:23 — REGNUM Для открытия саратовских пляжей не хватает только разрешения Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба городской администрации.

Все пляжи полностью готовы к началу купального сезона и с 27 июня возможно открытие зон отдыха у воды. Пляжи приведены в порядок: размещено и обновлено необходимое оборудование; организованы места сбора мусора; установлены лавочки и кабинки для переодевания; очищен песок от мусора и сорной растительности.

В Саратове пока существует только один разрешенный для купания пляж — «Городские пески». В поселке Затон на берегу Волги действует лишь солярий, купаться здесь опасно из-за неочищенного дна и сильного течения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области по рекомендациям Роспотребнадзора продолжается поэтапное снятие ограничений.

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