Рига, , 17:02 — REGNUM За прошедшие сутки в Латвии выявили один случай заражения коронавирусом. Об этом 26 июня пишет портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC).

По последним данным, в течение 24 часов медики провели 2292 тестов, общее количество обследованных превысило 145 080. В стационаре по-прежнему находится восемь пациентов, у одного из них болезнь протекает в тяжёлой форме. 176 человек за это время были выписаны.

Всего в стране от COVID-19 скончались 30 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июня в Латвии завершился режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который длился почти три месяца из-за пандемии коронавируса.