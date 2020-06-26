Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM В Петербурге впервые с начала пандемии коронавируса зафиксировали некоторое снижение темпов роста числа безработных по итогам недели. Об этом 26 июня сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, курирующего городскую экономику.

Еженедельный прирост безработных сократился, а количество трудоустройств почти достигло показателей конца февраля. Так, с 16 по 23 июня удалось найти работу 981 человеку, зарегистрированному на бирже труда.

По данным Смольного, на 25 июня на учете в качестве безработных состояло 89 тыс. 187 человек. Это примерно втрое больше, чем число имеющихся вакансий в базе Службы занятости — 33 тысячи.

Сейчас максимальное пособие по безработице в городе получают 33 тыс. 615 петербуржцев, 7433 человека получают доплату в 3 тыс. рублей к пособию по безработице на детей.

Напомним, неделю назад глава комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко назвал ситуацию на рынке труда Петербурга «очень жесткой».

По итогам кризиса, считают в Смольном, работы в Петербурге могут лишиться в общей сложности 144 тыс. человек, или 4,5% от числа занятых.

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