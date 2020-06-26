Воронеж, , 16:58 — REGNUM Одна из женщин, пострадавшая при ДТП с участием сотрудника полиции, скончалась в Воронеже. Речь идёт о 71-летней женщине, получившей в аварии тяжёлые травмы

«Вторая пострадавшая продолжает проходить лечение, состояние — удовлетворительное», — сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 9 июня на Ленинском проспекте в Воронеже 24-летний сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил троих пешеходов. Мужчина скончался на месте, ещё две женщины с тяжёлыми травмами были госпитализированы. Сам сотрудник полиции не пострадал, в его отношении возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом.

«В настоящее время данный сотрудник отстранён от исполнения служебных обязанностей. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Рассматривается вопрос о его дальнейшем прохождении службы в ОВД», — прокомментировали ИА REGNUM в ГУ МВД по Воронежской области.