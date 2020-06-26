Рига, , 16:55 — REGNUM В Риге из-за продолжительной жары объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Такое решение, как пишет агентство ЛЕТА, принял 26 июня латвийский Центр среды, геологии и метеорологии совместно с Пожарно-спасательной службой.

В сообщении говорится, что в ночь на 26 июня температура воздуха в центре города не опускалась ниже 20 градусов. Эта ситуация сохранится и в ближайшие два дня. После полудня столбики термометров поднимутся выше 28 и даже 31 градуса в тени.

«Принимая во внимание эти обстоятельства в столице Латвии объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности», — говорится в сообщение двух служб.

Отмечается, что большое влияние такая погода может оказывать на метеозависимых лиц и старшее поколение.