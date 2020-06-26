Иерусалим, , 16:49 — REGNUM Четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано за минувшие сутки в Израиле, сообщили 26 июня в израильским минздраве.

Общее количество смертей, таким образом, достигло 313, а общее количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом — 22 638, причём за последние сутки выявлено 238 новых случаев COVID-19.

Летальность среди пациентов с COVID-19 в Израиле составляет 1,38%. Число излечившихся достигло 16 589, продолжают лечение 5736 человек.

Отметим, что Израиль находится на 49-м месте в мире по количеству выявленных случаев инфицирования коронавирусом.

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