Белгород, , 16:50 — REGNUM Интеллектуальными домофонами оснастили дома третьей очереди проекта «Новая жизнь» в Белгороде. Оборудование позволяет управлять входной дверью в подъезд через приложение в сотовом телефоне, сообщили 26 июня в пресс-службе департамента строительства и транспорта региона.

В «умные» домофоны встроены микрофон, динамик, панель-клавиатура для набора номера квартиры и вызова экстренных служб по номеру 112, а также видеокамера с инфракрасной подсветкой с датчиком движения. Установив приложение на телефон, жильцы могут открывать входную дверь, назначать временные индивидуальные коды доступа для гостей и курьеров. Видеоархив с камеры домофона будет доступен в облачном хранилище в течении недели.

Разработчик сервиса компания «Ростелеком». Проект «Новая жизнь» реализуется в Белгороде с 2017 года.