Ростов-на-Дону, , 16:33 — REGNUM В первый день работы общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ избирательный участки посетили 10% жителей Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме 26 июня.

«В Ростовской области 25 июня проголосовали более 320 тыс. жителей региона — 10,02% от общего количества граждан, имеющих право голоса. Этот показатель выше, чем в целом по России (9,2%)», — уточнили в региональном избиркоме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период с 25 по 30 июня в Ростовской области приступили к работе 2,6 тыс. участковых избирательных комиссий. Общероссийский день голосования по поправкам к Конституции РФ пройдёт на Дону 1 июля. Жителям Ростовской области предлагают также принять участие в распределении 500 млн рублей.

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