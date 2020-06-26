Омск, , 16:28 — REGNUM Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Омской области продлил на месяц масочный режим. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 июня в областном правительстве.

При этом предусмотрен ряд послаблений для бизнеса. В частности, с 27 июня торговым центрам разрешат работать в выходные и праздники. Это касается комплексов с площадью торговых залов не более 800 кв. м.

По-прежнему остаётся под запретом работа предприятий общепита в закрытых помещениях и торговых центрах. В то же время на летних верандах с 6 июля допускается присутствие за одним столом более двух человек.

С 28 июня на территории образовательных учреждений разрешается организация досуга и занятости несовершеннолетних в группах численностью не более десяти детей. С 6 июля будет разрешена деятельность лагерей с дневным пребыванием. Условие — соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Если положительная динамика снижения количества новых случаев заражения коронавирусом сохранится, то с 6 июля можно будет открыть фитнес-залы. Есть вероятность, что через неделю откроются для посетителей музеи.

Однако оперштаб сделал вывод, что «расслабляться пока преждевременно», в первую очередь это касается людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности в Омской области продлён как минимум ещё на неделю.

«По требованию Роспотребнадзора в регионе сохраняется масочный режим до 30 июля», — прокомментировал губернатор Омской области Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 26 июня коронавирус выявлен у 3297 человек. Общее количество выздоровевших достигло 1706 человек. Скончались 29 пациентов с коронавирусом.

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