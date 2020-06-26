Калуга, , 16:40 — REGNUM В Калужской области до 31 июля продлевается режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом 26 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

В Калужской области продлили режим самоизоляции Иллюстрация ИА REGNUM

До 31 июля сохраняется масочный режим: в общественных местах, в транспорте, при посещении объектов торговли, салонов красоты и парикмахерских гражданам рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Кроме того, сохраняются требования Роспотребнадзора по санитарному дистанцированию.

Одновременно врио губернатора Владислав Шапша объявил о переходе ко второму этапу снятия ограничений, сдерживающих распространение COVID-19. С 27 июня в Калужской области смогут возобновить работу магазины общей площадью торговых залов до 800 квадратных метров, а также фитнес-центры и другие спортивные организации.

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