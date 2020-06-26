Тула, , 16:21 — REGNUM О задержании гражданина одной из стран Африки в Москве по делу о мошенничестве сообщила 26 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мужчина занимался мошенничеством, обманывая людей во время переписки в интернете. В Москве он был задержан после обращения жительницы Тулы в полицию.

Женщина обратилась в полицию, поняв, что стала жертвой брачного афериста. Она познакомилась с мошенником на сайте знакомств, где он разместил чужое фото, представившись иностранным военным, служащим в Афганистане.

Предложив 46-летней жительнице Тулы выйти за него замуж, мошенник через месяц переписки заявил о своих планах демобилизоваться. Он сказал, что у него на счету скопилась большая сумма в иностранной валюте и что ему нужна помощь в переводе денег в РФ.

Он выслал своей «невесте» инструкцию, выполняя которую она якобы получит деньги.

Волк «Для этого якобы было необходимо финансово отблагодарить лиц, которые не будут досматривать дипломатическую почту с денежными средствами. Потерпевшая взяла кредит в банке и совершила три платежа на сумму 1,17 млн руб. После этого общение со стороны жениха прекратилось. Тулячка, поняв, что стала жертвой брачной аферы обратилась в полицию».

После обращения женщины в полицию Тулы личность африканца была установлена местными полицейскими, затем его задержали в российской столице. Полиция Тулы возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве (159 УК РФ). Сейчас тульские правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия на установление других эпизодов деятельности африканца.

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