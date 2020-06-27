Стокгольм, , 11:55 — REGNUM Крупнейшая авиакомпания Северной Европы «Скандинавские авиалинии» уволят 560 пилотов, работающих в Дании, Норвегии и Швеции. Таким образом, сокращения составят 40% всех пилотов авиаперевозчика. Причина заключается в резком падении спроса на авиабилеты во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 26 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Как и все другие авиакомпании, организующие международные рейсы, «Скандинавские авиалинии» сильно пострадали от всех ограничений на поездки во время пандемии. Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами авиаперевозчика, в мае сократилось на 94% по сравнению с 2019 годом. Уже в конце апреля этого года из 12 000 сотрудников авиакомпании 5 000 человек получили уведомления о своем увольнении.

«Впоследствии мы провели переговоры с профсоюзами, где ситуация постепенно прояснилась. Это очень печальное сообщение, но это правда, что на пилоты также подвергнутся сокращениям, которые являются результатом того, что авиаперевозки в основном полностью были прекращены в течение трех месяцев. Теперь нам нужно адаптироваться к новой реальности, и мы видим, что процесс восстановления может затянуться до 2022 года», — заявила пресс-секретарь регионального отделения «Скандинавских авиалиний» в Швеции Фрея Аннаматц.