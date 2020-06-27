Стокгольм, , 08:53 — REGNUM Стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2, безусловно, может и должна быть поставлена под сомнение. Но еще более серьезными являются искажения и переписывание реальности, которыми занимались представители Агентства общественного здравоохранения Швеции и правительство страны. Теперь все документы, стоящие за решениями, должны быть опубликованы для ознакомления. Так считают граждане Швеции, которые посылают письма в редакцию шведской газеты Dagens Nyheter, журналисты которой 26 июня опубликовали статью с призывом своих читателей добиться ответов от властей.

В последние месяцы не было ни одного крупного международного средства массовой информации, читатели которого не слышали бы много разных сообщений о новом коронавирусе SARS-CoV-2 и о том, как с этим вирусом борются в Швеции. Новостные репортажи и статьи были настолько противоречивы, что многие из нас были и до сих пор остаются сбитыми с толку, — что же происходит в Швеции?

Однако и сами шведы не до конца понимают логику, которой руководствовались их власти и ответственные медицинские службы в период пандемии. Поэтому граждане воспользовались традиционной рубрикой шведской газеты Dagens Nyheter «Письма читателей» и попросили журналистов озвучить их призывы к властям опубликовать все документы, касающиеся принятых решений по инфекционному контролю во время пандемии коронавируса.