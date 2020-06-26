Канберра, , 16:15 — REGNUM Австралийские торговые сети Coles и Woolworths объявили о введении лимитов на продажу туалетной бумаги из-за повышенного спроса на фоне эпидемии коронавируса, сообщают 26 июня пресс-службы торговых сетей.

В частности, торговая сеть Woolworths ввела лимит в размере двух упаковок одному покупателю, ограничения также коснутся антисептиков, муки, сахара, макарон, яиц и риса.

Торговая сеть Coles пошла ещё дальше, и намерена продавать не более одной упаковки на человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе в Австралии после длительного перерыва был снова зафиксирован летальный исход заболевания COVID-19.

Напомним, ограничения на продажу туалетной бумаги в Австралии вводились в марте 2020 года.

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