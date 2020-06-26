Москва, , 16:16 — REGNUM Ни в одном из девяти купальных водоёмов Москвы не был обнаружен коронавирус. Об этом 26 июня сообщает Интерфакс со ссылкой на управление Роспотребнадзора в столице.

Ведомство провело исследование воды в девяти купальных водоемов. По итогам проверки было установлено, что санитарным требованиям отвечают всего четыре водоема: озеро «Школьное», озеро «Черное», «Большой городской пруд» (ЗелАО), озеро «Белое» (ВАО).

В остальных водоемах вода не соответствует предъявляемым требованиям. В то же время ни одна из зон отдыха в настоящее время в эксплуатацию не принята.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки выявили 813 новых случаев коронавируса.

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