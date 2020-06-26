Екатеринбург, , 16:14 — REGNUM В Свердловской области явка в первый день голосования по поправкам к Конституции составила 6,34%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Всего проголосовали за 25 июня 211 044 человека. Лучше всего с явкой обстоят дела в Пышминском районе (21,34%), хуже всего — в Берёзовском ГО (3,22%). В Екатеринбурге явка составила 4,05%.

Для сравнения— явка по всей стране за первый день составила 9,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование продлится по 1 июля 2020 года.

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