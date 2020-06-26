Кемерово, 26 июня 2020, 16:03 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал постановление, согласно которому высшие учебные заведения региона должны обеспечить личный приём документов у поступающих, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Согласно документу, вступительные экзамены и апелляции также будут проходить при непосредственном взаимодействии поступающих с сотрудниками вузов.
Отметим, что указанным постановлением спортивные объекты региона открываются для зрителей, а при отелях и санаториях начинают работать бассейны.
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