Кемерово, , 15:56 — REGNUM В Кемеровской области с 29 июня при отелях и санаториях начинают работать бассейны. Соответствующее распоряжение подписано губернатором региона Сергеем Цивилёвым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документы, разрешается использование бассейнов, расположенных в гостиницах, гостевых домах, базах отдыха, санаториях и других объектах размещения туристов.

При этом, пользоваться бассейнами смогут пока только постояльцы туристических объектов.

«Пляжи и другие места отдыха у воды на территории гостиниц, турбаз и санаториев теперь открыты для людей, отдыхающих на этих объектах, — уточнили в областном правительстве. — Пляжи за пределами туристических объектов остаются закрытыми, купание запрещено на всех пляжах».