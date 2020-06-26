Москва, , 16:18 — REGNUM Власти Москвы отказали в проведении 4 июля митинга, посвящённого результатам голосования по поправкам к Конституции РФ, в связи с запретом на массовые мероприятия. Об этом сообщил 26 июня РИА Новости заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

По его словам, в департамент поступила заявка о митинге численностью до 1 тыс. человек. Её рассматривали, не исключая возможность проведения митинга в парке «Сокольники» в случае, если режим повышенной готовности будет отменён.

Однако в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции массовые мероприятия в столице запрещены, «в связи с чем проведение указанного мероприятия не может быть согласовано», пояснил Олейник.

Ранее 26 июня координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил на своей странице в Facebook, что проведение митинга согласовано со столичными властями. Он отметил, что массовая акция в одном из городских парков объединит тех, кто не голосовал за поправки и не поддержал инициативу по «обнулению» срока нахождения у власти президента России Владимира Путина.

Удальцов уточнил, что на акции будет не более 1 тыс. человек, при этом все участники намерены соблюдать санитарную дистанцию.