Белгород, 26 июня 2020, 15:55 — REGNUM Материальный ущерб и компенсацию отсудил автовладелец у администрации Белгорода, сообщает пресс-служба областного суда. Из-за неисправной ливневой канализации его машину затопило дождём.
Peugeot 308, припаркованный возле многоквартирного дома по улице Щорса в Белгороде, оказался повреждён из-за сильного ливня в мае 2019 года. Суд установил, что в районе дома имеется ливневая канализация. Земельный участок, на котором она расположена, находится в муниципальной собственности. Мэрия не передавала никому ливнёвку на содержание и техническое обслуживание, а значит, согласно правилам благоустройства, обязанность организации водоотведения лежит на администрации.
Решением судьи в пользу автовладельца взыскано 64 891 рубль.