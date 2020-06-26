Белгород, , 15:55 — REGNUM Материальный ущерб и компенсацию отсудил автовладелец у администрации Белгорода, сообщает пресс-служба областного суда. Из-за неисправной ливневой канализации его машину затопило дождём.

Peugeot 308, припаркованный возле многоквартирного дома по улице Щорса в Белгороде, оказался повреждён из-за сильного ливня в мае 2019 года. Суд установил, что в районе дома имеется ливневая канализация. Земельный участок, на котором она расположена, находится в муниципальной собственности. Мэрия не передавала никому ливнёвку на содержание и техническое обслуживание, а значит, согласно правилам благоустройства, обязанность организации водоотведения лежит на администрации.

«Исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что ущерб истцу причинен в результате бездействия администрации города, которая не приняла меры по организации надлежащего обслуживания системы ливневой канализации, собственником которой является. Доказательств обратному ответчик суду не представил», — уточнили в суде.

Решением судьи в пользу автовладельца взыскано 64 891 рубль.