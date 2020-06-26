Ташкент, , 15:51 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 7320, сообщили 26 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Данные приводятся по состоянию на 17:00 (15:00) 26 июня. Днем ранее в это время было выявлено 7087 случаев заражения. Таким образом, за минувшие сутки обнаружили 233 новых случая заражения. Выздоровели 4913 человек, скончались 20 пациентов.

Напомним, 25 июня в Ташкенте выявили 17 случаев заражения коронавирусом, в том числе у сотрудника районной администрации, медика скорой помощи, сантехника и работника «Узбекнефтегаза».

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