Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM В Петербурге 26 июня ждут эвакуационный авиарейс из Киргизии. Судя по онлайн-табло аэропорта «Пулково», самолет из Бишкека приземлится в 19:35 мск.

Рейс FV 6696 авиакомпании «Россия» должен привезти соотечественников, застрявших в Киргизии во время пандемии коронавируса. У всех возьмут анализы на вирус еще в аэропорту, после чего доставят домой либо в обсерватор в сопровождении экипажей ГИБДД.

Заметим, в течение последующих двух недель Петербург ожидает еще вывозных рейсов.

Так, 29 июня прибудет борт из Еревана (Армения), 30 июня — два самолета через Москву, с Гоа (Индия) и из Денпасара (Индонезия), а также один прямой рейс из Чэнду (Китай). Второй рейс из Чэнду ожидают 5 июля. А 6 июля в Петербург прибудет борт из Душанбе (Таджикистан).