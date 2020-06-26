Кемерово, , 15:49 — REGNUM В Кемеровской области спортивные объекты открываются для зрителей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Цивилёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Теперь физкультурные и спортивные мероприятия на стадионах и открытых спортивных площадках разрешено проводить с участием зрителей. Однако, число зрителей не должно превышать 10% от пропускной способности спортивного объекта.

Отметим, что в Кузбассе, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 26 июня, за прошедшие сутки выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом.

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