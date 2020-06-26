Москва, , 15:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах страны в честь волонтеров-медиков.

Об этом глава государства заявил 26 июня на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«Хорошая идея», — согласился Путин с волонтером из Дагестана, который предложил назвать улицы в разных городах «в честь героев-медиков», борющихся с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин на встрече с участниками общероссийской акции заявил, что штабы «Мы вместе» продолжают активность, даже несмотря на то, что эпидемия пошла в России на спад.