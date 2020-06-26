Москва, , 15:46 — REGNUM Вывесив у себя на стене радужный флаг посольство США совершило ошибку. Об этом 26 июня заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Никогда бы не подумал, что придется комментировать это безумие. Они нарушили российский закон — это пропаганда. Именно поэтому быстро убрали флаг», — сказал Клинцевич.

По мнению члена Совфеда, посольство США просчиталось, ошибочно полагая, что среди населения РФ подобный шаг вызовет поддержку среди широких слоев населения. Однако этого не случилось.

«Сегодня цинично, беспардонно происходит вмешательства в дела РФ со стороны США и посольства», — отметил Клинцевич.

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