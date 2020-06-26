Токио, , 15:42 — REGNUM За последние 24 часа на территории Японии было выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом. Это 26 июня следует из данных агентства Киодо и телеканала NHK.

Таким образом, общее количество заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 19 103.

При этом в настоящее время в Японии от COVID-19 скончались 984 пациента и ещё 52 находятся в критическом состоянии.

Кроме этого, указывается, что в данный момент в стране от COVID-19 вылечились 17 050 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кувейте за сутки выявили 915 случаев заражения коронавирусом.