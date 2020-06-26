Ярославль, , 15:37 — REGNUM С 2 июля в Ярославской области возобновляются свадьбы. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

Свадьба Региональный штаб по ситуации с коронавирусом

Временный запрет на браки был введен в марте из-за ситуации с коронавирусом. Жениться разрешалось лишь в исключительных случаях — беременности, длительной командировки, болезни. Таких «исключений» за три месяца произошло в Ярославской области 1100.

Пока что церемонии регистрации брака будут проходить с ограничениями. Гостям необходимо надевать защитные маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Не касается это требование только невесты и жениха.

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