Архангельск, , 15:33 — REGNUM В Архангельской области новая коронавирусная инфекция обнаружена еще у 118 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Среди новых пациентов — 49 северодвинцев (в том числе 28 работников судостроительных предприятий), 48 архангелогородцев, а также жители Пинежского, Няндомского, Котласского, Холмогорского, Мезенского, Вельского, Каргополького, Красноборского районов и Новодвинска.

Общее число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 с начала эпидемии выросло до 5225, из них 2383 уже выздоровели. От COVID-19 в регионе скончались 14 человек, но коронавирус был обнаружен и у других скончавшихся пациентов. По данным федерального штаба, с начала эпидемии в области умерли 33 пациента с коронавирусом.