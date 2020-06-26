Севастополь, , 15:38 — REGNUM За сутки более 600 граждан, желающих попасть в Севастополь, сдали тесты на коронавирус. Об этом 26 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

«За 25 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошло 619 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Севастополе у пяти человек подтвердили положительный результат теста на коронавирус. С начала пандемии в городе-герое у 220 граждан выявили новую инфекцию. Выздоровело 173 человека, 3 пациента скончались. В стационарах Севастополя проходят лечение от коронавирусной инфекции более 35 граждан.