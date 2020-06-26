Ново-Огарево, Московская область, , 15:38 — REGNUM Процесс создания национального парка «Тогул» в Алтайском крае будет ускорен. Об этом заявил 26 июня президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

В ходе мероприятия представители Алтайского края напомнили главе государства о создании нацпарка «Тогул». Волонтёры хотят заниматься этим проектом после спада эпидемии коронавируса в России, однако, отметили они, процесс согласования постановления правительства о создании парка «немножко застопорился».

«Мы обязательно этим займемся, по поводу парка я пометил себе, подтолкнем, что называется, решение», — заверил президент.

Национальный парк федерального значения «Тогул» должен объединить территории Заринского, Тогульского и Ельцовского районов края. Так, в Тогульском заказнике сохранились растения доледникового периода, здесь обитают исчезающие виды животных и находится стоянка древнего человека.

Два национальных парка, «Тогул» и «Горная Колывань» должны быть созданы к 2024 году в рамках национального проекта «Экология».