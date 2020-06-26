Москва, , 15:36 — REGNUM В очном и электронном голосовании есть плюсы и минусы, но электронное голосование более удобно. Особенно для молодых людей, которые привыкли всё делать в интернете — общаться, совершать покупки и т. д., заявил корреспонденту ИА REGNUM член Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев.

«Также электронное голосование очень важно в период распространения коронавируса. Это, прежде всего, безопасность граждан, исключены лишние контакты в обществе.

Но в офлайн-голосовании также предприняты меры безопасности. На избирательных участках всё дезинфицируется, люди находятся в масках и перчатках, паспорта предъявляются издалека. Большого потока людей не УИК нет. Все меры предосторожности говорят о том, что угрозы здоровью голосующих практически нет.

Что касается контроля, то количество наблюдателей голосования по поправкам к Конституции РФ больше в два раза, чем было на всех других выборах. Через Общественную палату РФ от всех партий малых и больших выделено гораздо больше наблюдателей, чем обычно.

История с двойным голосованием журналиста «Дождя» Павла Лобкова — это непосредственный недочет данного избирательного участка. Когда он регистрировался на электронное голосование, его фамилия должна была поступить в УИК, и она, конечно, поступила.

Председатель УИК должен был заблокировать эту фамилию, чтобы невозможно было проголосовать офлайн. Он этого не сделал, проявил халатность, поэтому к нему применят дисциплинарные меры.

В этом смысле система чистоты голосования работает. Такие инциденты пресекаются. Хочется отметить, что в массовом порядке дважды проголосовать нельзя.

Подчеркну, что контроль за голосованием жесткий. Такого случая, как с Лобковым, не повторится. Это просто халатность члена УИК. Гражданам можно и нужно смело идти голосовать и не бояться фальсификаций», — высказал свое мнение Олег Матвейчев.

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