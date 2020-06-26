Москва, , 15:26 — REGNUM Возможно повышение цен на туризм внутри России, считает управляющий партнер организации по защите пассажиров Андрей Лухин. Об этом он заявил 26 июня, отвечая на вопрос, ожидает ли россиян подорожание цен на билеты внутри страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

«После самоизоляции люди хотят отдохнуть на море. Так как границы закрыты, у нас остается только два направления: Краснодарский край и Республика Крым. В ситуации, когда спрос выше предложения, отели и компании могут себе позволить поднимать цены», — пояснил Лухин.

По словам Лухина, если спрос будет увеличиваться, можно ожидать увеличения цен.