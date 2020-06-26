Махачкала, , 15:30 — REGNUM Мэрия Махачкалы направила в Карачаево-Черкесию средства индивидуальной защиты для усиления борьбы с коронавирусом. В составе гуманитарного груза, в частности, комбинезоны для врачей, медицинские маски и защитные очки, сообщил на своей странице в Instagram глава столицы Дагестана Салман Дадаев.

«В нашей братской Карачаево-Черкесской Республике сегодня такая же непростая обстановка, какая была у нас больше месяца назад в пик заболевания коронавирусной инфекцией. Мною было принято решение о направлении в Черкесск гуманитарной помощи», — написал Дадаев.

По поручению градоначальника глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов и председатель городского комитета по спорту, туризму и делам молодежи Марат Ибрагимов доставили в столицу Карачаево-Черкесии по 1,5 тыс. комбинезонов и бахил, около 1 тыс. респираторов, более 700 защитных очков и 20 тыс. медицинских масок.

По данным на 10:45 мск 26 июня в Карачаево-Черкесии официально зарегистрирован 3221 случай заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в регионе 1172 человека с подтвержденным диагнозом, 12 пациентов с COVID-19 скончались. Республика последней из субъектов Северного Кавказа перешла к первому этапу снятия ограничительных мер.