Севастополь, 26 июня 2020, 15:35 — REGNUM Из шести подтверждённых за последние сутки в Севастополе положительных результатов тестов на коронавирус два выявлено у приезжих граждан. Об этом 26 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Севастополе у пяти человек подтвердили положительный результат теста на коронавирус. С начала пандемии в городе-герое у 220 граждан выявили новую инфекцию.
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