Севастополь, , 15:35 — REGNUM Из шести подтверждённых за последние сутки в Севастополе положительных результатов тестов на коронавирус два выявлено у приезжих граждан. Об этом 26 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

«Из общего количества зарегистрированных за минувшие сутки случаев — два завозные из других субъектов РФ. Сданные на пунктах пропуска анализы подтвердили коронавирусную инфекцию», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Севастополе у пяти человек подтвердили положительный результат теста на коронавирус. С начала пандемии в городе-герое у 220 граждан выявили новую инфекцию.

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