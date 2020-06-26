Тюмень, , 15:19 — REGNUM В Тюменской области коронавирусом переболело около 0,2% населения. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо 26 июня.

Увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией в региона за минувшие сутки Галина Шарухо связывает с наступлением сезона отпусков. К миграции населения прибавилось увеличение тестирования на коронавирусную инфекцию, так как сейчас на многих территориях страны от приезжих требуются справки об отрицательном тесте на SARS-CoV-2.

В регионе остаются свободными более 50% коечного фонда для больных коронавирусом. Коэффициент распространения SARS-CoV-2 в Тюменской области меньше единицы. Ежедневно в лабораториях исследуется до 5−6 тыс. проб на коронавирус. По данному показателю регион входит в топ-15 лучших субъектов РФ.