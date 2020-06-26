Эль-Кувейт, , 15:18 — REGNUM В Кувейте за сутки выявили 915 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 43 тыс.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 341 человека. За сутки скончались двое пациентов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 9 млн 609 тыс. человек.