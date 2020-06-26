Тбилиси, , 15:17 — REGNUM Подробности дела о смерти 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили сообщил 25 июня заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе на брифинге. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Представитель ведомства отметил, что судебно-медицинская экспертиза не завершена, поэтому причина смерти спортсмена не установлена. Следственные действия продолжаются. Замминистра не исключил, что обвинения по делу в насилии и незаконном лишении свободы могут быть ужесточены.

Борцвадзе сообщил, что, по данным следствия, трагедия произошла после конфликта между двумя группами подростков 18 июня в поселке Нареквави возле города Мцхета. Одна из групп потом решила поквитаться с другой.

«На дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, у поселка Нарекави члены организованной группы напали на подростков и нанесли им физические оскорбления, в это время Георгий Шакарашвили и сопровождавшие его лица, убежали в направлении реки Арагви, чтобы избежать насилия», — рассказал Борцвадзе.

Злоумышленники, как установили следователи, догнали Шакарашвили и его друга после чего незаконно лишили свободы. Причины смерти футболиста устанавливаются.

Напомним, тело Шакарашвили было обнаружено 22 июня в реке Арагви. В ходе дела было задержано 17 человек. Также в СМИ сообщали, что среди задержанных есть несовершеннолетний подросток.

Читайте ранее в этом сюжете: По делу о гибели футболиста в Грузии задержали несовершеннолетнего