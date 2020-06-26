Дамаск, , 15:10 — REGNUM В Сирии сохраняется опасность резкого роста новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июня заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в восточно-среднеазиатском регионе Ричард Бреннан.

Он выступил на брифинге ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН. По его словам, сегодня в Сирии насчитывается 248 случаев заражения коронавирусом.

В соседних странах вначале тоже наблюдался медленный рост, который резко ускорялся, отметил Бреннан. По его словам, подобная ситуация наблюдалась в Турции, Ираке и Египте.

«И мы полностью ожидаем, что у нас будет подобная проблема в Сирии», — сказал представитель ВОЗ. Вместе с тем в стране еще можно предотвратить резкий рост новых случаев заражения.

Читайте также: Сирия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом