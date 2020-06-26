Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о присвоении наименований объектам улично-дорожной сети и планировочной структуры на территории города.

Этим постановлением, в частности, увековечивается память российских военных моряков-подводников, погибших 1 июля 2019 года в результате аварии на атомной глубоководной станции (подводной лодке) АС-31 ВМФ России в районе Кольского залива Баренцева моря.

Напомним, в результате той трагедии погибли 14 морских офицеров, среди которых были семь капитанов первого ранга и два Героя России. Они отравились продуктами горения, сумев ценой своей жизни спасти для флота секретный глубоководный аппарат.

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В честь погибших безымянным проездам в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга (г. Петергоф) присвоены наименования:

ул. Андрея Воскресенского (от Заячьего пр. за ул. Дмитрия Соловьёва и Садовую ул.) — в честь капитана первого ранга Андрея Воскресенского, Героя России (посмертно);

ул. Дениса Долонского (от Бабигонского шоссе до ул. Николая Филина и ул. Дмитрия Соловьёва) — в честь капитана первого ранга Дениса Долонского, кавалера ордена Мужества (посмертно);

ул. Дениса Опарина (от ул. Шахматова до Заячьего пр.) — в честь капитана первого ранга Дениса Опарина, Героя России (посмертно);

ул. Дмитрия Соловьёва (от ул. Дениса Долонского до ул. Андрея Воскресенского) — в честь капитана второго ранга Дмитрия Соловьева, Героя России (посмертно);

ул. Константина Сомова (от Университетского пр. до Заячьего пр.) — в честь капитана первого ранга Константина Сомова, Героя России (посмертно);

ул. Николая Филина (от ул. Шахматова до ул. Дениса Долонского) — в честь капитана первого ранга Николая Филина, кавалера ордена Мужества (посмертно).

Выбор Петергофа для увековечения памяти погибших моряков объясняется тем, что там расположена воинская часть, в которой служили моряки.

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Кроме того, постановлением Смольного скверу на проспекте Стачек у дома № 114а в Кировском районе присвоено название Ленинградский сквер, за что выступали местные жители. В сквере находится несколько памятников мужеству ленинградцев и защитников города во время Великой Отечественной войны.

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