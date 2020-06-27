Москва, , 10:07 — REGNUM В первые же часы после начала вторжения гитлеровских войск советские летчики начали таранить самолеты врага. Кто первым совершил воздушный таран 22 июня 1941 года, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Мазурицкий.

Вечная память героям

Советская предвоенная пропаганда не гнушалась внушать народу мысль, что фашисты, даже если и осмелятся напасть на СССР, будут разгромлены «малой кровью, могучим ударом», да еще и ударом встречным, который перенесет войну и разрушения за территорию родной страны. Реальность оказалась страшно отличающейся от этих шапкозакидательских идей, стоивших СССР в первые же месяцы войны огромного числа потерь. Только советских самолетов, в основном не успевших взлететь, было уничтожено около 1200.

Но успех первого натиска гитлеровцев мог бы быть еще сокрушительнее, если бы не самоотверженность тех советских солдат, которые приняли на себя первый удар. Почти одновременно, около 4 часов 20 минут утра на разных участках фронта совершили тараны летчики Иванов и Кокорев. В первые дни войны советские летчики протаранили самолеты фашистов более 20 раз, и немецкие летчики стали опасаться идти на сближение. Читайте подробности.

Читайте статью Александра Мазурицкого «22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война».