Токио, , 15:04 — REGNUM За сутки с момента релиза многопользовательский экшен Ninjala скачали больше миллиона геймеров. Об этом сообщается 26 июня на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/playninjala/status/1276349480032501760

Чтобы отметить первый рекорд Ninjala по количеству активных пользователей, разработчики решили подарить геймерам несколько внутриигровых предметов. Среди них: Jala (местная валюта) и облики для оружия.

Напомним, в Ninjala восемь геймеров сражаются друг с другом на закрытой арене, используя специальные оружие и техники ниндзя. Игра является эксклюзивом консоли Nintendo Switch.

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