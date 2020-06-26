Екатеринбург, , 15:15 — REGNUM Екатеринбургскую гимназию № 120 проверяют следователи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Доследственная проверка проводится по факту обращения матери одного из учеников учреждения. Она заявила, что её сына начали травить после отказа от добровольных взносов на нужды гимназии.

«В рамках проверочных мероприятий выясняется, действительно ли имела место описанная матерью учащегося ситуация», — сообщили в ведомстве.

Если факты нарушения будут выявлены, им дадут правовую оценку, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одной из гимназий Екатеринбурга из-за жалоб установили камеры в туалетах.

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