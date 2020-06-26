Берн, , 15:02 — REGNUM За истекшие сутки в Швейцарии было выявлено 58 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об это 26 июня сообщили в швейцарском Федеральном офисе общественного здравоохранения.

Таким образом, общее количество заразившихся SARS-CoV-2 в стране в настоящее время стало составлять 31 486.

Кроме этого, указывается, что за этот же период никто в Швейцарии не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 1 682.

Также сообщается, что за последние 24 часа в стране было проведено 10 687 тестов на коронавирус, а из общее число составляет 545 177.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Палестины подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки увеличилось на 132 и превысило 1,7 тысячи.