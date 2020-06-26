Париж, , 14:58 — REGNUM Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила о намерении сократить 1700 рабочих мест в Европе, в том числе тысячу во Франции, сообщает Le Figaro.

Глава группы Sanofi Оливье Богильо заявил, что увольнения коснутся тысячи из 25 000 сотрудников во Франции.

В декабре группа заявила, что хочет рационализировать свои расходы, с целью экономии 20 млрд евро к 2022 году, в частности, путем прекращения исследований в области диабета.

Напомним, компания Sanofi, которая является одним из основных мировых игроков в производстве вакцин, в настоящее время работает над созданием двух вакцин против COVID-19, ожидаемых в 2021 году. В середине июня компания объявила о выделении 610 млн инвестиций и создании нового завода во Франции.