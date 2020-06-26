Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Иск в суд на круизную компанию Royal Caribbean Cruises из США подала супружеская пара из штата Виргиния, пострадавшая во время извержения вулкана в Новой Зеландии, передает телеканал CNN.

Молодожены Метью Юри и Лорен Бархэм поехали на остров в свой медовый месяц. В результате извержения они получили сильные ожоги тела. Жители Вергинии заявили, что круизная компания и экскурсионная фирма ID Tours New Zealand Limited не предупредили об опасности посещения вулкана, чем проявили халатность.

В компании Royal Caribbean Cruises заявили, что продолжают поддерживать потребности тех, кто пострадал в результате трагического инцидента. Супружеская пара требует компенсации убытков и судебного разбирательства с участием присяжных.

Напомним, 9 декабря 2019 года на острове Уайт-Айленд произошло извержение вулкана. В результате извержения погиб 21 человек, двое пропали без вести. Кроме того, многие туристы получили ожоги тела и дыхательных путей.

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