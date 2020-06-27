Стокгольм, , 09:10 — REGNUM За последние десятилетия стратегические запасы в Швеции на случай возникновения угрозы для граждан были заметно сокращены. Не последнюю роль сыграло и окончание Холодной войны, когда были закрыты целые комплексы, где хранились продовольствие и комплекты индивидуальной защиты. Это привело к тому, что во время пандемии коронавируса у шведских медиков не было достаточного количества защитных средств. Теперь депутаты Риксдага выступают за большую ответственность государства в области инвентаризации и призывают увеличить стратегические запасы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом 26 июня сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Данное предложение по воссозданию складских комплексов уже поддержал лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон:

«Совершенно очевидно, что такое разоружение гражданской готовности к чрезвычайным ситуациям в Швеции было ошибкой. Многие правительства несут за это ответственность, поэтому у нас есть все основания для самокритики. И восстановление такой готовности к чрезвычайным ситуациям крайне важно».

К призыву своего коллеги уже присоединились Левые, Шведские демократы, Центристы, Либералы и Христианские демократы. Парламентарии поддержали инициативу, заключающуюся в увеличении государственных расходов с целью восстановления стратегических запасов продовольствия, медикаментов и средств индивидуальной защиты.