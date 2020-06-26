Черкесск, , 15:19 — REGNUM Медработники больницы в Карачаево-Черкесии могут стать фигурантами уголовного дела после смерти ветерана Великой Отечественной войны, у которого был выявлен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 июня в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что в начале июня в Усть-Джегутинскую центральную районную больницу был доставлен ветеран с подтвержденным COVID-19. Состояние здоровья пожилого мужчины осложнялось наличием других болезней.

«Несмотря на положительные результаты теста на COVID-19, надлежащая врачебная помощь пациенту не оказывалась, не назначалось диагностическое обследование, он не был переведен в медицинское учреждение, специализирующееся на лечении заболеваний новой коронавирусной инфекции», — отметили в надзорном ведомстве.

Ветеран умер 5 июня после того, как был выписан из стационара для продолжения лечения в домашних условиях.

Материалы прокурорской проверки в отношении работников больницы направлены в следственные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и «Неоказание помощи больному».