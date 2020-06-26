Цхинвал, , 15:04 — REGNUM Порядка 200 граждан смогут вернуться в Южную Осетию в ближайшие несколько дней. Об этом на совещании рассказал премьер-министр республики Эрик Пухаев, 26 июня сообщает пресс-служба правительства.

«Приезд домой для наших граждан остается одной из актуальных в республике. Руководство делает все возможное для возвращения и комфортного размещения людей в медучреждениях и других помещениях», — сказал Пухаев. Всего, по его данным, в республику после закрытия границы вернулись более 1500 граждан.

Премьер-министр сообщил, что 28 июня в Южную Осетию по линии МЧС и МВД должны прибыть около 40 студентов, а 30 июня — более 150 граждан, ожидающих возвращения на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Осетии закрыло границу с Россией с 4 апреля для защиты населения от коронавируса. Возвращение на родину граждан республики осуществляется организованными группами. После возращения их помещают в карантин.