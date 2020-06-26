Москва, , 14:52 — REGNUM Рассчитывать на быстрое открытие границ ЕС для России не стоит. 26 июня управляющий партнер организации по защите пассажиров Андрей Лухин рассказал, почему Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Он обратил внимание, что открытие границ в ЕС происходит постепенно, сначала получают право на въезд туристы из соседних стран, после будет задействован весь Европейский Союз. «Что касается третьих стран, которые не входят в Евросоюз (в том числе и Россия), ЕС будет смотреть непосредственно на ситуацию с коронавирусом в этих странах», — объяснил Лухин.

По его словам, сейчас ситуация в нашей стране не самая лучшая. Кроме того, он напомнил о сообщениях, что ЕС не доверяет публикуемой в России официальной статистике по заболеваемости коронавирусом.